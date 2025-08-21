Bilecik'te Tarım Yatırımlarına Hibe Desteği - Son Dakika
Yerel

Bilecik'te Tarım Yatırımlarına Hibe Desteği

21.08.2025 12:38
TKDK, Bilecik'te tarım projelerine 71 milyon TL hibe desteği sağladı, kırsal kalkınma hedefleniyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Bilecik ilinde destek almaya hak kazanan yatırımların hibe sözleşmeleri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından yatırımcılara teslim edildi.

Hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle birlikte, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artması ve kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlanması hedefleniyor. IPARD III Programı'nın 1. bütçe döneminde Bilecik'te desteklenen yatırımların toplam bedeli 71 milyon TL'yi aşarken, bu yatırımların önemli bir bölümü hibe desteğiyle gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde toplam 19 milyon 89 bin TL'lik bir yatırım yüzde 50 hibe desteğiyle, 9 milyon 608 bin TL tutarında destek alırken; Söğüt ilçesinin Gündüzbey Köyü'nde hayata geçirilecek 12 milyon TL'lik yatırım ise yüzde 65 hibe oranıyla 7 milyon 840 bin TL destek aldı. Bilecik Merkez'de yer alan Kayı Boyu Mahallesi'nde yapılacak 13 milyon 867 bin TL'lik yatırım yüzde 60 hibe ile desteklenerek 8 milyon 320 bin TL'lik katkıya ulaşırken, yine Merkez ilçeye bağlı Çakırpınar Köyü'nde gerçekleştirilecek 25 milyon 993 bin TL tutarındaki büyük ölçekli yatırıma da yüzde 60 oranında hibe verilerek 15 milyon 595 bin TL'lik destek sağlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Verilen destekler ilimizde üreticiye moral ve motivasyon sağlıyor. Kırsal kalkınmada bu tür yatırımlar büyük öneme sahip. TKDK'nın sunduğu bu desteklerle Bilecik sadece tarımsal üretimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda genç yatırımcıların da sektöre kazandırarak kırsalda istihdamı güçlendirecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bilecik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:14
