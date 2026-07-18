Bilecik'te Tarla Yangınları İçin Bilgilendirme - Son Dakika
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Bilecik'te Tarla Yangınları İçin Bilgilendirme

Bilecik\'te Tarla Yangınları İçin Bilgilendirme
18.07.2026 12:01
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Bilecik'te jandarma, operatörlere tarla yangınlarıyla ilgili tedbirleri anlattı.

Bilecik'te tarla yangınlarına karşı operatörler bilgilendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hasat sezonuyla birlikte artış gösteren tarla yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Küçüksusuz, Hüyük, İncirli ve Beşevler köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, hasat sırasında alınması gereken yangın tedbirleri uygulamalı olarak anlatıldı. Bilgilendirme kapsamında operatörlere, biçerdöverlerde çalışır durumda en az iki adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda yapılması ve elektrik ile yakıt sistemlerinde arıza ya da kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmaması, biçerdöver ve balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, muhtemel bir tarla yangınıyla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının can ve mal kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Tarla Yangınları İçin Bilgilendirme - Son Dakika

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