Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332'e ulaştı - Son Dakika
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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332'e ulaştı

Bilecik\'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332\'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibariyle 82 bin 332'ye ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, kamyonet, traktör, motosiklet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da bulunuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 367 bin 254'e ulaştı.

25.04.2024 11:03
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 669 adet artarak, 82 bin 332'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 211 adeti otomobil, 13 bin 680 adeti kamyonet, 12 bin 168 adeti traktör, 12 bin 493'ü motosiklet, 3 bin 376 adeti kamyon, bin 45 adeti minibüs, 980 adeti otobüs, 379 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332'e ulaştı - Son Dakika

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