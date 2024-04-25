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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 332'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 669 adet artarak, 82 bin 332'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 211 adeti otomobil, 13 bin 680 adeti kamyonet, 12 bin 168 adeti traktör, 12 bin 493'ü motosiklet, 3 bin 376 adeti kamyon, bin 45 adeti minibüs, 980 adeti otobüs, 379 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254'e ulaştı. - BİLECİK