Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 85 Bin 369'a Ulaştı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 85 Bin 369'a Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 369'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların otomobil, motosiklet, kamyonet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu belirtildi.

21.08.2024 11:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 369'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 33 adet artarak, 85 bin 369'a ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 39 bin 19 adeti otomobil, 14 bin 299'u motosiklet, 13 bin 887 adeti kamyonet, 12 bin 320 adeti traktör, 3 bin 420 adeti kamyon, bin 61 adeti minibüs, 982 adeti otobüs, 381 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 85 Bin 369'a Ulaştı - Son Dakika
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