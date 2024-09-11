Bilecik\'te Trafik Çilesi Devam Ediyor

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Bilecik'te okulların açılmasıyla birlikte trafik çilesi yeniden başlarken, bölgede özel bir okulunda bulundu 1. OSB Kavşağı'na sürücüler bir an çözüm bulunması istediler.

Bilecik'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılmasının ardından pazartesi günü başlayan trafik çilesi sabah ve 18: 00 sularında çekilmez hale geliyor. Kent merkezinde alternatif bir yolun bulunması sürücülerin uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Bölgede özel bir okulunda bulundu 1. OSB Kavşağı'nda ise trafik karmaşası sürücülerin yüreklerini ağzına getiriyor. Günde yüzlerce aracın OSB giriş çıkış yaptığı kavşakta trafik ışığının bulunmaması kazalara da davetiye çıkarıyor. Sürücüler bu kavşağa trafik ışığının konulmasını isterken, bu sayede burada bir karmaşanın yaşanmayacağını söylediler. - BİLECİK