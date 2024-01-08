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Bilecik'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 75. Yıl Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu. Mevlit programında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, öğretmenin değerli ailesine ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.

Bilecik\'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Mevlit Okutuldu
08.01.2024 - 17:26,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 75. Yıl Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

Memleketi olan Bursa'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36) İznik yakınlarında geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Osmaneli de meslektaşları Bilal öğretmen için mevlit merasimi düzenlendi. Mevlit programında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal "Elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden öğretmenimizin değerli ailesine ve meslektaşlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bilal öğretmen bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen bir öğretmenimizdi. Mekanı cennet olsun" dedi

Düzenlenen mevlit merasimine, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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