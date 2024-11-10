Bilecik\'te Tutuşan Evde Büyük Yangın: İki Eve Sıçradı

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Bilecik'te korkutan yangın

BİLECİK - Bilecik'te bir evde başlayan yangın yanında bulunan 2 eve sıçarken, yangın çok sayıda itfaiye müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de Muharrem K.' ya ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yanında bulunan 2 eve sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine Bilecik, Söğüt ve Inhisar belediyesine ait İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler zaman kaybetmeden müdahale ettiler. Ekipler tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları devam edildiği öğrenilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundular.