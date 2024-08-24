Bilecik\'te Ücretsiz Müzik Kursları Başladı

Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ücretsiz müzik kursları başladı.

Osmaneli Belediyesi tarafından Kültür-Sanat Konağında düzenlenen müzik kursları 80 öğrenci ile hız kesmeden devam ediyor. Bireysel olarak verilen piyano, klasik gitar ve klarnet kursları her yaş grubuna hitap ediyor. Müzik seven, ilgi duyan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar ücretsiz olarak bu kurslardan yararlanabiliyor. - BİLECİK