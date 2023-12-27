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Bilecik'te Ücretsiz Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Ücretsiz Otopark Hizmete Açıldı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak bırakabileceği otopark hizmete açıldığını duyurdu. Otoparkın toplamda 76 aracın park etmesine imkan sağlayacağı belirtildi. Şehir merkezinde yaşanan park sorununu hafifleteceği düşünülen otoparkın üst katının da en kısa zamanda hizmete açılacağı ifade edildi.

Bilecik\'te Ücretsiz Otopark Hizmete Açıldı
27.12.2023 - 15:20,
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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak bırakabileceği otopark hizmete açıldığı söyledi.

Bilecik'te Seven Pasajı yıkılarak iş merkezi yapılmasının ardından alt katı otopark alanı olarak değerlendirilmişti. Yıllardır açılamayan iş merkezin otoparkın yapılan kapsamlı düzenlemeler sonrasında araç almaya başlanacağı, ilk etapta 38 aracın alınacağı otoparkın üst kısmında da son çalışmaların devam ettiği ve çalışmaların tamamlanmasıyla üst katta da 38 aracın alınabileceği otoparkın toplamda 76 aracın park etmesine imkan sağlayacağı belirtildi.

"Şehir merkezimizde park ve trafik yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, açılan ücretsiz otoparkın şehir merkezinde yaşanan park sorununu önemli bir biçimde hafifleteceğini belirterek; "Yaptığımız son düzenlemeyle şehrimize ücretsiz bir otopark alanı kazandırdık. Büyüyen ve gelişen şehrimizin trafik anlamında da yoğunluğu artmaya devam ediyor. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık ve kapalı otoparkımızın ilk katını ücretsiz bir şekilde halkımızın hizmetine açtık. Otoparkımızın üst katında yaptığımız çalışmalarımızın da sonuna geldik. En kısa zamanda otoparkımızın üst katını da hizmete açarak şehir merkezimizde park ve trafik yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. Şehrimizin trafik yoğunluğunu ve park sorununu azaltmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve çarşı esnafı ise ücretsiz otoparkın hizmete açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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