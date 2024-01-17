Bilecik\'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere \'Kariyer Günü Semineri\'

Bilecik'te üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 'Kariyer Günü Semineri' düzenlendi.

Osmaneli İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçede eğitimini sürdüren ve bu yıl üniversite sınavına girecek olan 12'inci sınıf lise öğrencileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in de katılımıyla 'Kariyer Günü Seminer Programı' düzenlendi. Seminerde, gençlerin, üniversite imkanları, sektör beklentileri, dijital teknolojik programa dilleri, üniversite yurt dışı imkanları gibi konularda merak ettikleri soruları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Nur Kuban Torun, Doç. Dr. Edip Avşar, Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Ceylan ve Öğr. Gör. Dr. Rasim Şimşek cevapladı.

İl Müdürü Özdemir'in ve akademisyenlerin meslek seçimleri, kamu ve özel sektör iş hayatı hakkında yaptıkları konuşmalarla bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştığı seminer verimli bir şekilde tamamlandı. - BİLECİK