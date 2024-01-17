 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere 'Kariyer Günü Semineri' - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere 'Kariyer Günü Semineri'

Bilecik'te üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Osmaneli İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Kariyer Günü Semineri' düzenlendi. Seminerde, üniversite imkanları, sektör beklentileri ve dijital teknolojik programlama gibi konular ele alındı.

Bilecik\'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere \'Kariyer Günü Semineri\'
17.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Bilecik'te üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 'Kariyer Günü Semineri' düzenlendi.

Osmaneli İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçede eğitimini sürdüren ve bu yıl üniversite sınavına girecek olan 12'inci sınıf lise öğrencileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in de katılımıyla 'Kariyer Günü Seminer Programı' düzenlendi. Seminerde, gençlerin, üniversite imkanları, sektör beklentileri, dijital teknolojik programa dilleri, üniversite yurt dışı imkanları gibi konularda merak ettikleri soruları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Nur Kuban Torun, Doç. Dr. Edip Avşar, Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Ceylan ve Öğr. Gör. Dr. Rasim Şimşek cevapladı.

İl Müdürü Özdemir'in ve akademisyenlerin meslek seçimleri, kamu ve özel sektör iş hayatı hakkında yaptıkları konuşmalarla bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştığı seminer verimli bir şekilde tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaneli, Bilecik, Gençlik, Spor, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere 'Kariyer Günü Semineri' - Son Dakika


12:06
Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:02 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere 'Kariyer Günü Semineri' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement