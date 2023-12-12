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Bilecik'te Üniversiteye Giden Minibüslerin Dolu Gidip Dolu Gelmesi Sorunu - Son Dakika
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Bilecik'te Üniversiteye Giden Minibüslerin Dolu Gidip Dolu Gelmesi Sorunu

Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi hattında minibüslerin dolu gidip dolu gelmesi ve bekleyen öğrenci ve vatandaşların uzun süre minibüs beklemesi sorunu çözüme kavuşturulamadı. Öğrenciler ve vatandaşlar, bu durumdan şikayetçi olup belediyeden hatların artırılması talebinde bulundular.

Bilecik\'te Üniversiteye Giden Minibüslerin Dolu Gidip Dolu Gelmesi Sorunu
12.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:31
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Bilecik'te üniversiteye giden minibüslerin dolu gidip dolu gelmesi hem vatandaşları hem de öğrencileri adeta çileden çıkartıyor.

Bilecik'te şehir için Şeyh Edebali Üniversitesi hattını dolu gidip dolu gelmesi ve güzergah üzerinde bekleyen öğrenci ve vatandaşların dakikalarca minibüs beklemesi sorununa bir çözüm bulunamadı. Öğrenciler sabah dakikalarca minibüs beklemekten okula geç kaldıklarını dile getirirken, vatandaşlarda da üniversiten gelen araçların dolu olmasından muzdarip. Zor hava şartlarında saatlerce minibüs bekleyen öğrenciler, bu duruma isyan ederken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne gitmelerini sağlayacak başka bir seçenek olmadığı için mecburen minibüsleri tercih etmek zorunda olduklarını anlattılar.

Vatandaşlar ise hatların artırılması için belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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