Bilecik\'te uyum haftasında bazı okullarda öğrenci katılımı düşük kaldı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde uyum haftası kapsamında okullardaki öğrenci katılım durumu takip edildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullarda yapılan kontroller ve okul müdürleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, bazı okullarda uyum haftasına öğrenci katılımının düşük olduğu görüldü. İçköy İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası eğitimleri saat 09.00'da başladı. Okulda 3-4 öğrencinin bulunduğu ve katılımın düşük seviyede olduğu öğrenildi. İçköy Ortaokulu'nda ise 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası eğitimleri saat 09.00'da başlarken, kontrol sırasında henüz öğrencilerin okula gelmediği belirtildi.

Akpınar İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri saat 10.00'da başladı. Okulda 6-7 öğrencinin bulunduğu ve öğrenci katılımının düşük seviyede olduğu bildirildi.