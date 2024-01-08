 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Yağışlı Havadan Sonra Oluşan Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Yağışlı Havadan Sonra Oluşan Gökkuşağı Görüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı, kentin birçok noktasından görüldü. Dün gece başlayan yağmur, gün boyunca aralıklarla devam etti ve bugün sabah saatlerinde güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Bilecik\'te Yağışlı Havadan Sonra Oluşan Gökkuşağı Görüldü
08.01.2024 - 13:02,
Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Bugün sabah saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte Pazaryeri semalarında gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Günyurdu Köyü üzerinde oluşan gökkuşağı ilçenin birçok noktasından görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yağışlı Havadan Sonra Oluşan Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika


14:33
Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yağışlı Havadan Sonra Oluşan Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement