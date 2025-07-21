Bilecik\'te Yangın Mağdurlarına Destek

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangından zarar gören Kaşıkçı Mahallesi ile Köprücek Köyü'ndeki konteynır yerleşim alanlarını ziyaret etti.

Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) psikososyal destek ekibi geçtiğimiz günlerde yangından zarar gören Soğucakpınar Köyü'ne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Köprücek Köyü'ndeki konteynır yerleşim alanlarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tamamlanan konteyner yerleşim alanlarında, Kaşıkçı Mahallesi'nde 16, Köprücek Köyü'nde ise 8 afetzede aile konteynerlere yerleştirilmiş durumda. Psikososyal Destek Ekibi, yerleştirilen ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaçlarını dinledi ve moral desteği sundu.

"Ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor ve ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlıyor"

Yangından etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Afetzede vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de ruhsal olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor ve ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlıyor" dedi. - BİLECİK