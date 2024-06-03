Bilecik'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu 15 Temmuz'da açılacak - Son Dakika
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Bilecik'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu 15 Temmuz'da açılacak

Bilecik\'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu 15 Temmuz\'da açılacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu, 15 Temmuz 2024 tarihinde açılması hedefleniyor. Vali Şefik Aygöl, incelemelerde bulunarak, anaokulunun tamamlanması ve yeni öğrencilerini ağırlaması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

03.06.2024 10:36
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulunun 15 Temmuz'da açılması hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl, Bozüyük'te yapımı devam eden TOBB Anaokulunda incelemelerde bulundu. 15 Temmuz 2024 tarihinde bitirilmesi hedeflenen TOBB Anaokulu 8 sınıftan oluşuyor. Bina içerisinde; çok amaçlı salon, hazırlık odaları, mutfak, yemekhane, öğretmenler odası, idare personel odaları ve birçok eğitici bölümlerin yer aldığı anaokulu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Vali Aygöl, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, "TOBB Anaokulumuz en kısa sürede tamamlanıp açılışını gerçekleştirecek. Minik öğrencileri burada ağırlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Dilerim ki daha nice eğitim kurumlarımızın açılış projelerine imza atarız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu 15 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

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