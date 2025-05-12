Bilecik\'te Yayalaştırma Projesi İçin Esnaf ve Vatandaşların Görüşleri Alındı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmesi planlanan yayalaştırma projesi için esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, fikirlerini aldı.

Beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, proje hakkında esnaf ve vatandaşa bilgi verdi. Vatandaş ve esnaftan gelen önerileri de alan Başkan Subaşı, "Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yoğun trafiğin günlük yaşamı olumsuz etkilediği bölgelerde hayata geçirmeyi planladığımız yayalaştırma projesi için esnafımızın görüşlerini dinledik, önerilerini not aldık. Şehrimizi, vatandaşlarımızın katılımıyla ve ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da gerçekleştirilmesi planlanan projenin şehrin ticari ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını belirterek, Başkan Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK