Bilecik’te Yaz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları coşkulu bir törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Bilecik Sentetik Sahada gerçekleşen açılış törenine, protokol üyeleri, sporcular, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda açılış konuşması yapan İl Müdürü Ramazan Demir "Bugün burada, gençlerimizin bedensel gelişimini desteklemek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen GSB Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. GSB Spor Okulları, sadece bir spor eğitimi alanı değil; disiplinin, azmin, takım ruhunun ve centilmenliğin de öğretildiği birer yaşam okuludur. Her yıl binlerce gencimiz, farklı Branşlarda uzman antrenörler eşliğinde sporla tanışmakta, yeteneklerini keşfetmekte ve hayata daha güçlü tutunmaktadır. Bu yıl da birbirinden farklı branşlarda, her yaş grubuna uygun eğitimlerle spor okullarımızı gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Velilerimizin desteği, gençlerimizin ilgisi ve antrenörlerimizin özverisiyle bu okullar, nice şampiyonların ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacaktır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından halk oyunları ve çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Judo, taekwondo ve cimnastik gibi branşlarda yeteneklerini sergileyen genç sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gerçekleştirilen gösteriler, sporun gençler üzerindeki motive edici etkisini ve toplumu birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. GSB yaz spor açılışı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. - BİLECİK