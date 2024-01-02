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Bilecik'te Yeni Yılın İlk Mesaisinde Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Yılın İlk Mesaisinde Gıda Denetimi Yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, yeni yılın ilk mesaisinde kent merkezi ve ilçelerde pastanelerde ve kıraathanelerde gıda denetimleri gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, halk sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bilecik\'te Yeni Yılın İlk Mesaisinde Gıda Denetimi Yapıldı
02.01.2024 - 10:11,
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yeni yılın ilk mesaisinde gıda denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlının korunması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde pastanelerde ve kıraathanelerde gıda denetimlerini gerçekleştiriyor.

Yeni yıla yeni kontrol ve yeni denetimle girdiklerini anlatan Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Hem Bilecik Valiliğimiz hem de belediyemiz ile sıkı bir denetim çalışmaları içerisindeyiz. Halk sağlığı önceliğimiz. Sıkı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Yeni Yılın İlk Mesaisinde Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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