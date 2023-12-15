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Bilecik'te Yerli Malı Haftası etkinliğiyle öğrencilere mont ve bot yardımı yapılacak - Son Dakika
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Bilecik'te Yerli Malı Haftası etkinliğiyle öğrencilere mont ve bot yardımı yapılacak

Bilecik'te bir okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında yapılan hayır çarşısında toplanan para ile öğrencilere mont ve bot alınacak. Ayrıca, okul 'Fidan Dik' projesiyle de sosyal sorumluluk çalışmasına katıldı.

Bilecik\'te Yerli Malı Haftası etkinliğiyle öğrencilere mont ve bot yardımı yapılacak
15.12.2023 - 10:06,
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Bilecik'te bir okulda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen hayır çarşısında toplanan para ile öğrencilere mont ve bot alınacak.

Bilecik'te bir okulda Yerli Malı Haftası kapsamında hayır çarşısı düzenlendi. İlk ve orta okul öğrencileri evlerinde annelerin yaptığı yiyecek ve tatlıları okula getirdi. Bazı öğrenciler meyve alarak destek amaçlı okula getirirken, öğle arası öğrenciler öğretmenlerin kurduğu tezgahlara akın etti. Kısa sürede yiyecek, içecek, tatlı ve meyveler kısa sürede tüketirken, buradan elde edilen gelir Siirt'e bağlı Kavaközü Köy Okulu'ndaki öğrencilere 'Kardeş Okul' kapsamında mont ve bot yardımı yapılacak. Okul ayrıca "Sende Bir Fidan Dik" projesi kapsamında 'Fidan Dik' sosyal sorumluluk çalışmasına ortak oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yerli Malı Haftası etkinliğiyle öğrencilere mont ve bot yardımı yapılacak - Son Dakika


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