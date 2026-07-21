Bilecik\'te YHT hattı yakınında çıkan otluk yangını anında söndürüldü

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı yakınında çıkan otluk yangını kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi YHT mevkiinde dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak, alevleri söndürdü. Yangının YHT hattı üzerinde olması nedeniyle geniş çaplı önlem alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK