Bilecik\'te Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bilecik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nde el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü üyeleri, kurum amirleri, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi alanını gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri inceleyen Vali Faik Oktay Sözer, el emeği göz nuru çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıl boyunca gerçekleştirilen kurs faaliyetlerinin bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Faik Oktay Sözer, emeği geçen tüm eğitici ve kursiyerleri tebrik etti.

Program kapsamında halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, farklı branşlarda üretilen eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öte yandan, hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi. - BİLECİK