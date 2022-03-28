Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu

28.03.2022 20:06

Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini bulduBİLECİK Bilecik'te Kütüphane Haftası nedeniyle bir dizi programlar düzenlendi.

Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu

BİLECİK Bilecik'te Kütüphane Haftası nedeniyle bir dizi programlar düzenlendi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası kutlamalarının açılış programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler; Sıra Dışı Okurlar Belgeseli sunumu, Yılın Okurları Ödül Töreni, enstrümantal müzik dinletisi, fotoğraf sergisi ve etkinlik atölyeleriyle devam etti.

"İnsanlık tarihi boyunca medeniyetler bilgiyi korumaya oldukça önem vermişlerdir"

Kütüphanelerin bilgiye ulaşma konusunda en doğru yol olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya; "İnsanlık tarihi boyunca medeniyetler bilgiyi korumaya oldukça önem vermişlerdir. Nerede yerleşik bir toplum görsek mutlaka bir kütüphane kurmuştu. Bu düşünceyle kütüphaneler kültürel ve bilimsel mirasın taşıyıcısı olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle kütüphaneler de dijitalleşerek ortamdan bağımsızlaşmıştır. Böylece kütüphaneler içerisinde milyonlarca dijital kaynağı barındıran bilim merkezleri olmuştur. Kütüphanelerimiz artık sadece kitap okunup ders çalışılan yerler olmaktan çıkmış birçok farklı etkinliğin ev sahipliğini yapan ve her türlü kişisel gelişime olanak tanıyan merkezler olmuştur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan ve kıymetli eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi bünyesinde ilimizdeki okulların kütüphanelerini zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilimizdeki okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 250 bine çıkartmak" diyerek Kütüphane Haftasını kutladı.

Bu sene 58'incisi düzenlenen Kütüphane Haftasını 'Kütüphanede Hayat Var' ana teması ile kutladıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdür Serkan Bircan, "Kütüphaneler insanlar için bilgi ve medeniyet yuvasıdır. Karanlıktaki bir toplumu aydınlığa çıkaracak, cehaleti yok ederek ilmi getirecek; savaşa son vererek barış ortamı kuracak kutsal yerlerdir" dedi.

Düzenlenen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve kurum amirleri katıldı. Diğer yandan Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri; imza günleri, kütüphane açılışları, sanatsal faaliyetler ve eğitim konferanslarıyla hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu
Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu
Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu

YORUMLAR
500
58. Kütüphane Haftası Ödülleri'nde Şehit Aybüke Yalçın'ın annesine ödül 58. Kütüphane Haftası Ödülleri'nde Şehit Aybüke Yalçın'ın annesine ödül Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

Kütüphane Haftası, İstiklal Marşı, Bilecik, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yılın Okurları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement