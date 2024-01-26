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Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı: 24 Köy ve Bağlantı Yolları Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı: 24 Köy ve Bağlantı Yolları Ulaşıma Kapandı

Bilecik'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucunda 24 köy ve bağlantı yolları ulaşıma tamamen kapandı. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tuzlama ve yol kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik\'te Yoğun Kar Yağışı: 24 Köy ve Bağlantı Yolları Ulaşıma Kapandı
26.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
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Bilecik'i etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuza geçti.

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışında 24 köy ve bağlantı yolları ulaşıma tamamen kapandı. Bilecik Valiliği yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz tuzlama ve yol kontrol çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Buzlanma ve yoğun kar yağışından kaynaklı ulaşıma kapanan 24 köy ve bağlantı yollarında da ekiplerimiz yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Şehir merkezinde kapalı cadde ve sokak, haberleşme kesintisi ve enerji kesintisi olan yerleşim yerimiz bulunmamaktadır. AFAD arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı: 24 Köy ve Bağlantı Yolları Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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