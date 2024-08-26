Bilecik'te Yükselen Pis Kokular Vatandaşları Rahatsız Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yükselen Pis Kokular Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Bilecik\'te Yükselen Pis Kokular Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Bilecik'te çınarlar, eski otogar ve okullar bölgesinde yaz aylarında her gün yükselen pis kokular vatandaşları çileden çıkartırken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konu hakkında açıklama yaptı.

26.08.2024 16:52  Güncelleme: 17:01
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Bilecik'te çınarlar, eski otogar ve okullar bölgesinde yaz aylarında her gün yükselen pis kokular vatandaşları çileden çıkartırken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konu hakkında, "24 saat koku oluyormuş gibi bir algı var ama öyle değil" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada kent merkezindeki koku hakkında bir gazeteciden gelen soruya cevap veren Subaşı, "Bir koku var, biliyorsunuz önceden altyapı tamamlanmamıştı. Pis suyla temiz su aynı güzergahtan geçiyor. Altyapıya birlikte temiz su hatları ayrıldı, pis su hatları ayrıldı. Pis su hatları oradan geçmek zorunda kaldı. O yüzden belli zamanlarda bir gaz salınımı oluyor. Orda tabi ki özel bir kapak çalışması yaptık. Oradaki kapak firmasıyla çalıştığımız firma aslında Türkiye'nin öncü firmalarından da birisi. Fakat yetersiz kaldığını bende görüyorum. Bir vatandaş olarak ben de ara, ara rahatsız oluyorum. Sürekli 24 saat koku oluyormuş gibi bir algı var ama öyle değil. Günün belli saatlerinde gaz salınımı olmak zorunda. Bu durum için çevre birimimiz çalışıyor. Bu böyledir böyle olmak zorunda diye bir durum yok. Buna bir çözüm bulacağız. Çeşitli çalışmalarımız var ve tamamlandığında bilgilendirme yapacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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