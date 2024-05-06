Bilecik'te yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yaşatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yaşatıldı

Bilecik\'te yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yaşatıldı

Bilecik'te her yıl Hıdrellez sabahının erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar dilekleri kağıtlara yazarak gül ağacının dibine para ile gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor. Mahalle sakinleri, bu geleneği sürdürmek için belediyeden destek aldıklarını belirtti. Belediye tarafından vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramı yapıldı.

06.05.2024 15:24  Güncelleme: 15:31
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Bilecik'te her yıl Hıdrellez sabahının erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar dilekleri kağıtlara yazarak gül ağacının dibine para ile gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor.

Vatandaşlar, her yıl Hıdrellez sabahının erken saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor. Namazlarını kılıp dua eden bölge halkı, dileklerine göre gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor. Kırklar Tepesi Bilecikliler tarafından kutsal görülürken, orada ermiş olduğuna inanılan ismi sanı bilinmez bir ulu kişinin kabrinin bulunduğuna inanılıyor. Bilecik'teki insanlar da yüzyıllardır Hıdrellez kutlamaları için burayı tercih ediyor.

Mahalle sakinleri de yıllardır bu geleneği yaşattıklarını belirterek, "Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu güzel geleneği sürdürmek için gerekli destekleri veriyorlar. Burada şehitlerimiz de var. Hem onlar için hem de kendimiz için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleneği yaşatan vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından simit, peynir ve çay ikramı yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Güven Sönmez, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların da katıldığı gelenekte çocuklar da aileleriyle birlikte camide dua etti, sabah namaz kıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yaşatıldı - Son Dakika

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