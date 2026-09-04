Bilecik'te Zabıta Haftası'nda konvoy düzenlendi, vatandaşlara broşür dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıta Haftası'nda konvoy düzenlendi, vatandaşlara broşür dağıtıldı

Bilecik\'te Zabıta Haftası\'nda konvoy düzenlendi, vatandaşlara broşür dağıtıldı
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Bilecik'te Zabıta Haftası kapsamında kent merkezinde konvoy yapılarak teşkilatın görevleri anlatıldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, zabıtaların şehrin huzuru için önemli bir vazife üstlendiğini belirtti.

Bilecik'te Zabıta Haftası nedeniyle hazırlanan program kapsamında Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla konvoy yapılarak, kent merkezinde teşkilatının görevleri anlatıldı.

Bilecik'te Zabıta Haftası kutlamaları ilk olarak Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev tarafından Cumhuriyet Meydanınızdaki Atatürk anıtına çelenk bırakılarak, Zabıta Müdürlüğü ve müdürlüğün işlevi hakkında konuşmalar yapıldı. Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının görev ve yetkilerinin yazılı olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar zabıta memurlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Kutlama programına Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Zabıta görevlileri şehrin huzuru ve güvenliği için çok önemli vazife alıyor"

Programa katılarak zabıta memurlarının gününü kutlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bir şehrin düzeni, yalnızca yollarıyla, kaldırımlarıyla, binalarıyla kurulmaz. Bir şehir, insanların birbirlerinin hakkına ne kadar saygı gösterdiğiyle de kurulur. İşte zabıtalık tam olarak bu noktada başlıyor. Zabıta olmak; sadece denetim yapmak, tutanak tutmak ya da kuralları uygulamak değildir. Bazen bir esnafla vatandaş arasında yaşanan anlaşmazlığı büyümeden çözmektir. Bazen kaldırımın işgal edilmesiyle aslında bir annenin, yaşlı bir vatandaşın ya da engelli bir hemşehrimizin hayatının zorlaştığını görmektir. Bazen de kimsenin teşekkür etmeyeceğini bilerek, şehrin ortak alanını korumaktır. Kısaca bir şehirde yaşayan insanların birbirlerinin hayatını kolaylaştırabilmek için var olan kurallar kadar, o kuralların adil ve vicdanlı bir şekilde uygulanması da önemlidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Zabıta Haftası'nda konvoy düzenlendi, vatandaşlara broşür dağıtıldı - Son Dakika

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