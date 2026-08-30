Bilecik\'te Zafer Bayramı Şehitlik Ziyaretiyle Kutlandı

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yılı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından Şehitlik ziyaret edildi

Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer'in tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesi ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Cumhuriyet meydanındaki çelenk sunma ve resmigeçit töreni ile devam etti. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri Bilecik Şehitliğine geçti. Vali Faik Oktay Sözer tarafından Şehitlik Defteri imzalamasının ardından protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Şehitlikteki program Kuran-i Kerim tilaveti ve devamında yapılan dua ile son buldu.