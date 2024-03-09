Bilecik'te Zekat Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Zekat Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bilecik\'te Zekat Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Bilecik'te zekat bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, zekat ibadetinin önemi vurgulandı ve zekat hizmetleri hakkında bilgi verildi.

09.03.2024 10:06
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Bilecik'te zekat bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Zekat Bilgilendirme Toplantıları' düzenleniyor.

Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü ev sahipliğinde 'Zekat Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Bilecik Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, zekat ibadetinin önemine dikkati çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Müftü Ali Erhun, "Dini Mübin'i İslam'ı insanlara anlatmak, toplumumuza dini her konuda rehberlik yapmak ve İslam'ın beş emrinden biri olan zekatı halkımıza benimsetmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yasal ve asli görevidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığımız kurulunca halkımızın bu alandaki beklentisi ve ihtiyacı karşılanmış oldu. İnsanlarımız emin ve sağlam ellere hayır hasenatını ve zekatını teslim edip dağıtılmasını istiyor. Bizler de tüm imkanlarımızı seferber ederek insanlarımızı sevaba, hayra teşvik ediyoruz. En önemli mali ibadetleri olan zekat borçlarından kurtarıyoruz. Bu da büyük bir hizmettir" dedi.

Başkanlığın zekat hizmetleri hakkında bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, slaytlar eşliğinde personele sunum yaptı.

Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerinin Allah'ın bir emri olan zekat ibadetini yerine getirmesi hususunda halka rehberlik etme görevi olduğunu belirti. Konuşmasına devam eden Erhan, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yeryüzünün ihtiyaç duyulan her yerinde, dil, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin insanlara yardım elini uzatmaktadır. Ayni yardımlardan nakdi desteklere, eğitimden sosyal hizmetlere ve gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmakta, Müslüman azınlıkların, işgallere, savaşlara ve afetlere maruz kalanların, yetimlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin yardımına koşmaktayız" dedi.

Konuşmasının sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının, zekat hizmetlerinin vatandaşlara tanıtımı konusunda yapılan çalışmalara değinen Turgut Erhan, "Televizyon, radyo ve sosyal medya mecralarında başkanlığımız ve vakfımızın web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını tanıtarak, devlet erkanı, iş adamları gibi insanları ziyaret ederek onlara başkanlığımız ve vakfımızın yaptığı faaliyetleri anlatıyoruz. Onların hayırlarına aracılık ederek vatandaşlarımızın hayırlarını gönülden gönüle kurduğumuz köprülerle kardeşliğimizin sağlamlaşmasına vesile oluyoruz. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize milletimizin desteğiyle umut oluyoruz elhamdülillah" dedi

Toplantı sonrasından Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursuna geçen Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ile zekat koordinatörlerine zekat faaliyetleri hakkında istişare ve tavsiyelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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