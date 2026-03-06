Bir aydır kapalı olan mescit tepkilere neden oldu

Bilecik Kapalı Pazar Alanı'ndan bulunan ve yaklaşık 1 ay önce halısında meydana gelen yangın sonrası tadilata alınan mescidin hala açılmaması tepkilere neden olurken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı "Sebze pazarındaki mescidin bir aciliyeti yok" dedi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü meyve-sebze ve giyim bölümlerinde kurulan tezgahlarla vatandaşlara hizmet veren Kapalı Pazar Alanı'ndan bulunan mescitte geçtiğimiz ay ufak çaplı bir yangın yaşanmıştı. Bu yangın sonrası Bilecik Belediyesi mescidi kapatarak, 'Tadilat Nedeniyle Kapalıdır' yazısı asıldı. Mescidin tadilatı bir aydır bitmeyince pazar esnafı ve bu mescidi kullanan yaşlılar bu duruma tepki gösterdi.

"Sebze pazarındaki mescidin bir aciliyeti yok"

Tepkiler sonrası olan Bilecik Belediye Meclisi toplantına taşınırken, konu hakkında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Yerel basında sebze pazarındaki mescidimizle alakalı haberler çıktı. Yok, sebze pazarındaki mescit yanmış, yok 1 aydır neden açılmıyor gibi. Belediyenin eksik olduğu bir noktayı bilmemiz için önce bunu duymamız lazım. Ama vatandaştan, ama basından. Evet, doğru, sebze pazarındaki mescit yandı. Arkadaşlarımızın farklı iş programları dolayısıyla gecikme yaşandı. Çünkü bir Gençlik Merkezi çalışmamızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaz ayına girerken açmak üzere olacağımızdan bütün arkadaşlarımız orada yoğunluktaydı. Sebze pazarındaki mescidin bir aciliyeti yok. Sebebi, çünkü 3-5 adım uzaklıkta bir giyim pazarımızda bir mescidimiz var" dedi.

Başkan Subaşı, belediye hakkında çıkan olumsuz haberler sonrası, "Basın emekçilerinden özellikle rica ediyorum. Bizler, Bilecik Belediyesi, Bilecik belediye çalışanları, hiç kimsenin dedikodu malzemesi değil. Arkadaşlarımın adının geçmesine izin vermem, baş harflerinin geçmesine dahi izin vermem. Bu da ciddi bir suç unsuru. Biz de gerekli girişimleri yapacağız" dedi. - BİLECİK