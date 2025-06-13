Bilecik\'teki Otoparkın Kirliliği Tepkilere Neden Oluyor

Bilecik Belediyesi tarafından çalıştırılan otoparkın kirliliği tepkilere sebep olurken, geceleri içkicilerin mekanı olduğu iddia edildi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde belediye ait otoparkın kirliliği vatandaşları çileden çıkardı. Geçtiğiniz ay halen Tunceli Valisi olan dönemin Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından Abbaslık mevkiinde çöpleri toplayarak çevre bilincine örnek teşkil ettiği için teşekkür belgesi alan Murat Yardımcı, otoparkın gece içkicilerin mekanı olduğunu ve içerisin idrar koktuğunu söyledi. Yardımcı, "Bugün arabamı çarşıdaki işimi halletmek üzere belediye ait otoparka bırakmak istedim. Arabadan bir indim leş gibi kokuyla karşılaştım. Otopark içinde dolanırken, gördüğüm manzara karşısında adeta şok oldum. İçeride içki şişeleri, plastik şişeler içinde idrarlar, yerler izmarit dolu. Bunu yapanları kınıyorum, ama buralarında bir temizlenmesi lazım. Sonra bir görevli aradım o da yok. Pisliğin içinde bu yeri bir belediye devamlı denetlemeli, bir de geceleri kolluk kuvvetleri. Böyle rezalet olmaz" dedi. - BİLECİK