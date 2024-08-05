Bilecik\'ten Fransa\'ya salyangoz ihracatı yapan işletme denetlendi

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Bilecik'ten Fransa'ya salyangoz ihtiyacı yapan su ürünleri işleme tesisi denetlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Aylık Yapılan Ruttin İhracat Denetimi Programı' kapsamında, Bilecik'ten Fransa'ya salyangoz ihracatı yapan su ürünleri işleme tesisi denetlendi. Yapılan denetleme sonrası işletmede salyangoz ve su numunesi alınarak gerekli analizler için laboratuvara gönderildi. - BİLECİK