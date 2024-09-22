Bilecik'ten Gazilere Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'ten Gazilere Anıtkabir Ziyareti

Bilecik\'ten Gazilere Anıtkabir Ziyareti

Gaziler Haftası'nda Bilecik'ten 9 gazi, Anıtkabir'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

22.09.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Gaziler Haftası nedeniyle 9 gazi için düzenlenen Ankara gezisinde, Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Haftası'nı nedeniyle 9 gaziye Ankara gezisi düzenlendi. Gaziler gezi kapsamında Anıtkabir'e de giderken, Ata'nın huzuruna çıktılar. Gaziler o onlarda duygu dolu anlar yaşarken, yapılan geziye katılarından dolayı il müdürlüğüne teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Anıtkabir, Politika, bilecik, Ankara, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'ten Gazilere Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
10:28 Ali Koç ve Acun’a öfke kustu Engin Polat’tan 2 kelimelik derbi yorumu Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
08:39 Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin’in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 11:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'ten Gazilere Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement