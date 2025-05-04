Bilecik'ten Gazze’ye Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Bilecik'ten Gazze’ye Yardım Kampanyası

Bilecik\'ten Gazze’ye Yardım Kampanyası

Bilecik İl Müftülüğü ve TDV, Gazze halkı için destek kampanyası başlattı. Müftü Dilek, yardımlaşmanın önemini vurguladı.

04.05.2025 12:44
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Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın Kolları, Gazze halkına yardım amacıyla destek kampanyası başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen kampanya, Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek de katıldı.

Müftü Dilek, programda yaptığı konuşmada iyilikte yarışmanın ve hayırda birleşmenin önemine vurgu yaptı. Katılımcılara hitaben, "Hayra çağırdığımız bu davete icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, Rabbim'in sizlerden razı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) bir hadisini hatırlatan Müftü Dilek, şöyle konuştu: "Bir ilim meclisine ya da bir hayır toplantısına giderken atılan her adımda Allah bir günahı siler, diğer adımda ise o kulun değerini kendi katında yükseltir. Bugün sizler de uzaklardan, yakınlardan kalkıp geldiniz. Bir hayır için, bir dua için buradasınız. Rabbim, attığınız her adımı bereketlendirsin, değerinizi artırsın, günahlarınızı affetsin inşallah" şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak gerektiğini belirten Müftü Dilek, dünyada iyilik ve kötülük mücadelesinin sürdüğünü ifade etti. Konuşmasında, Gazze'deki kayıplara dikkat çekerek, "18 binden fazla masum çocuk göz göre göre katledildi. Yarın kıyamet günü geldiğinde bizlere de sorulacak: 'Bir kötülük gördüğünüzde ne yaptınız?' İşte bugün burada attığımız bu adım, inşallah bizim için bir şahitlik vesilesi olacaktır" dedi.

Program, Edebali Meşk Grubu'nun seslendirdiği ilahiler ve ezgilerin ardından, katılımcılara yapılan yemek ikramı ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten Gazze’ye Yardım Kampanyası - Son Dakika

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