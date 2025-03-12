Bilecik'ten Yayoi Kusama İlhamıyla Sergi - Son Dakika
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Bilecik'ten Yayoi Kusama İlhamıyla Sergi

Bilecik\'ten Yayoi Kusama İlhamıyla Sergi

Bilecik Güzel Sanatlar Lisesi, Frankfurt'taki sergide Kusama'dan ilhamla eserler sundu.

12.03.2025 11:39
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Bilecik Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Hatice Ünal Harmancı ve yetenekli öğrencisi Hilal Yıldız Japon sanatçı Yayoi Kusama'dan ilham alarak hazırladıkları eserleriyle Bilecik'i temsil etti.

Frankfurt'taki IKS Kültürlerarası Okulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Türkiye'nin 81 İlinden' başlığı altında sıra dışı bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Türkiye'nin 81 ilinden öğretmen ve öğrencilerin, Japon kadın sanatçı Yayoi Kusama'dan ilham alarak hazırladıkları 200'den fazla resmi içerdi. Sergide Bilecik Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Hatice Ünal Harmancı ve yetenekli öğrencisi Hilal Yıldız'ın yaptığı eserle temsil etti. Okul Müdürü Hayrettin Karadaş, öğretmen ve öğrencilerinin bu başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Öğretmenimiz Hatice Ünal Harmancı ve öğrencimiz Hilal Yıldız'ı tebrik ediyorum. Sanatın evrensel dilini kullanarak şehrimizi uluslararası platformda temsil edecek olmaları büyük bir onur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten Yayoi Kusama İlhamıyla Sergi - Son Dakika

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