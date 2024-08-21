Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nden okul alışverişi fiyat denetimi - Son Dakika
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Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nden okul alışverişi fiyat denetimi

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü\'nden okul alışverişi fiyat denetimi

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte perakende ürün satışı yapılan yerlerde fiyat etiketi denetimlerini arttırdı. Ekipler, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla velilere uyarılarda bulundu.

21.08.2024 11:25
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Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılmasının yaklaşmasıyla fiyat denetimlerini arttırdı.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla okul alışverişi yapılan zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan yerlerde fiyat etiketi denetimlerini gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Hem sağlık hem ekonomik açısından velilere uyarıda bulunan ekipler, "İmalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir" ifadelerine değindi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nden okul alışverişi fiyat denetimi - Son Dakika

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