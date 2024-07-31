Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi arasında 'Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

31.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi arasında yeni bir protokol imzalandı.

TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Burulday ve yönetim kurulu üyeleri Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Söğüt Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği arasında 'Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ziyaretleri için teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik TMMOB Mimarlar Odası ve Söğüt Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika

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