Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluşuyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluşuyor

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluşuyor

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bilecik Anaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya gelerek 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesini gerçekleştirdi. Ekipler, toplam 140 öğrenciye 2 seanstan oluşan bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdi ve minikler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

21.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:20
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Bilecik Anaokulunda minik öğrencilerle bir araya gelen ekipler, 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesini gerçekleştirdi. Miniklerle yapılan etkinlikte toplam 140 öğrenciye 2 seanstan oluşan bilgilendirme çalışmalarını icra ettiler.

Minikler tarafından büyük ilgiyle karşılanan polis ekipleri çeşitli etkinliklerin ardından programı sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluşuyor - Son Dakika
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