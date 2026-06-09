Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Bilecik U12 Gençler Ligi\'nde 4. Hafta Heyecanı
09.06.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. hafta sonuçları ile takım liderleri belirlendi, maçlar 12 Haziran'da.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, 3 grupta oynan maçlar kıyasıya müsabakaları sahne oldu.

Bilecik U12 Gençler Ligi A Grubu'ndan Lefke Birlikspor, Gölpazarıspor deplasmanından 2-0'lık skorla döndü. Grubun diğer bir mücadelesinde Osmanelispor kendin evinde Vitraspor'u 4-1'liks skorla geçerken, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğe yükseldi. Lideri 9 puanla Lefke Birlikspor, 3 puanlı Osmanelispor ve ligde henüz puanla tanışamayan Gölpazarıspor takip etti. Ligin 5'inci haftasında 12 Haziran günü Vitrapsor-Gölpazarıspor ve Lefke Birlikspor- Osmanelispor maçları oynanacak.

3'te 3 yapan 4 Eylülspor liderliğe yükseldi

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda ligin 3'üncü haftasında 4 Eylülspor kendi evinde Vezirhanspor'u 4-2'lik skorla geçti. Söğütspor, deplasmanda Ertuğrulspor'u 5-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında ligde 3'te 3 yapan 4 Eylülspor liderliğe yükseldi. Lideri 6'şar puanla 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Vezirhanspor takip etti. Söğütspor 3 puanla haftayı tamamlarken, Ertuğrulspor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 4'üncü haftasında 12 Haziran günü 1299 Bilecik Spor Kulübü- Ertuğrulspor ve Söğütspor-4 Eylülspor müsabakaları oynanacak.

Bozüyük Gücüspor lige farkını koydu

Bilecik U12 Gençler Ligi C Grubu'nda ligin 4'üncğ haftasında Bozüyük Gücüspor, Pazaryerspor deplasmanından 5-0'lık skorla döndü. Grubun diğer bir müsabakasında BFA kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-0 yendi Bu sonuçlar sonrasında ligde 4'te 4 yapan Bozüyük Gücüspor 12 puanla liderliğe yükseldi. Lideri 9 puanla BFA, 3 puanla Pazaryerspor ve ligde henüz puanla tanışamayan Bilecik Gençlerbirliği Spor takip etti. Ligin 5'inci haftasında 12 Haziran günü Bozüyük Gücüspor-BFA ve Bilecik Gençlerbirliği Spor- Pazaryerspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bilecik, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.