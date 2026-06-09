Bilecik U12 Gençler Ligi\'nde 4. Hafta Heyecanı

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, 3 grupta oynan maçlar kıyasıya müsabakaları sahne oldu.

Bilecik U12 Gençler Ligi A Grubu'ndan Lefke Birlikspor, Gölpazarıspor deplasmanından 2-0'lık skorla döndü. Grubun diğer bir mücadelesinde Osmanelispor kendin evinde Vitraspor'u 4-1'liks skorla geçerken, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğe yükseldi. Lideri 9 puanla Lefke Birlikspor, 3 puanlı Osmanelispor ve ligde henüz puanla tanışamayan Gölpazarıspor takip etti. Ligin 5'inci haftasında 12 Haziran günü Vitrapsor-Gölpazarıspor ve Lefke Birlikspor- Osmanelispor maçları oynanacak.

3'te 3 yapan 4 Eylülspor liderliğe yükseldi

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda ligin 3'üncü haftasında 4 Eylülspor kendi evinde Vezirhanspor'u 4-2'lik skorla geçti. Söğütspor, deplasmanda Ertuğrulspor'u 5-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında ligde 3'te 3 yapan 4 Eylülspor liderliğe yükseldi. Lideri 6'şar puanla 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Vezirhanspor takip etti. Söğütspor 3 puanla haftayı tamamlarken, Ertuğrulspor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 4'üncü haftasında 12 Haziran günü 1299 Bilecik Spor Kulübü- Ertuğrulspor ve Söğütspor-4 Eylülspor müsabakaları oynanacak.

Bozüyük Gücüspor lige farkını koydu

Bilecik U12 Gençler Ligi C Grubu'nda ligin 4'üncğ haftasında Bozüyük Gücüspor, Pazaryerspor deplasmanından 5-0'lık skorla döndü. Grubun diğer bir müsabakasında BFA kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-0 yendi Bu sonuçlar sonrasında ligde 4'te 4 yapan Bozüyük Gücüspor 12 puanla liderliğe yükseldi. Lideri 9 puanla BFA, 3 puanla Pazaryerspor ve ligde henüz puanla tanışamayan Bilecik Gençlerbirliği Spor takip etti. Ligin 5'inci haftasında 12 Haziran günü Bozüyük Gücüspor-BFA ve Bilecik Gençlerbirliği Spor- Pazaryerspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK