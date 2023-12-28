Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Kış Sezonuna Hazırlık Programı Düzenledi

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri için kış sezonuna hazırlık programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, il genel meclis üyeleri ve ekiplerin katılımıyla 'İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde Kış Sezonu Açılış Programı' düzenlendi.

Açılış programında vatandaşların 7/24 yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Vali Aygöl, "Yaz döneminde gerek yol gerekse su çalışmalarımız ve köylerimizin diğer ihtiyaçları için etkili bir çalışma ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Kış dönemi içinde aynı şekilde köylerimizin ihtiyaçları için hazırız bu anlamda bütün ekiplerimizin emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına taş değmesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

244 köy bin 906 kilometre yol ağının tamamında etkili olabilecek kış şartlarına İl Özel İdaresi hazır olduğunu belirtti. - BİLECİK