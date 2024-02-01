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Bilecik Valiliği köylerde hayat kalitesini arttıran uygulamaları sürdürüyor - Son Dakika
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Bilecik Valiliği köylerde hayat kalitesini arttıran uygulamaları sürdürüyor

Bilecik Valiliği köylerde hayat kalitesini arttıran uygulamaları sürdürüyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri köylerde içme suyu depolarının ardından modüler fosseptik depolar da inşa ediyor. Modüler fosseptik depolar atıkların doğaya karışmasını engelliyor, hacmi kolayca arttırılabiliyor ve kısa sürede kurulabiliyor.

01.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bilecik Valiliği köylerdeki hayat kalitesini arttıran uygulamalarını sürdürüyor.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde, içme suyu depolarının ardından modüler fosseptik depolar da inşa edilmeye başlandı. İlk uygulaması Bozüyük İlçesi Kuyupınar köyünde gerçekleştirilen modüler fosseptik depolar birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Konuya dair İl Özel İdaresinden verilen bilgide; atıkların doğaya karışmasını engellemesi, hacminin kolayca arttırılabilmesi, kısa sürelerde kurulumunun gerçekleşmesi ve mevsim şartlarından etkilenmesi gibi özelliklere sahip modüler fosseptik depoların kurulumuna devam edileceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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