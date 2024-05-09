Bilecik Valiliği, toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valiliği, toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu

Bilecik Valiliği, toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu

Bilecik Valiliği, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının bölgeyi etkileyeceğini duyurdu. Toz taşınımının hava kalitesini düşüreceği ve sağlık problemlerine neden olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

09.05.2024 16:46
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Bilecik Valiliği, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşımına karşı vatandaşları uyardı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde etkili olması beklenen toz taşınımının 12.05.2024 Pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edileceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının bölgemiz genelinde hafif zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma görüş mesafesinde düşme yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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