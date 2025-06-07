Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşma törenine katılan Vali Sözer, burada Bileciklilerin bayramını kutladı. Bayramlaşma programının ardından Akasya Altı yol kontrol noktasına geçen Vali Sözer, görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin bayramını tebrik etti. Kontrol noktasından geçen vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Sözer daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek burada görev yapan personelle bayramlaştı. Ardından İtfaiye Müdürlüğü'ne geçerek fedakar itfaiye personelinin de bayramını kutladı. Ziyaretlerine devam eden Vali Sözer, huzurevini ziyaret ederek büyüklerin ellerini öptü, bayramlarını tebrik etti. Onların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti. Program kapsamında şehit Mesut Bilir'in ailesini de ziyaret eden Vali Sözer, aileye bayram dileklerini iletti. Ardından şehitliği ziyaret eden Vali Sözer, şehitler için dua etti.

Son olarak beş dönemdir İsmetpaşa Mahalle Muhtarlığını yürüten ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhamı Çınar'ı hanesinde ziyaret ederek bayramını kutladı. - BİLECİK