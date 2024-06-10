Bilecik Valisi Şefik Aygöl, afet riskini en aza indirmek adına savunma planlarını açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, afet riskini en aza indirmek adına savunma planlarını açıkladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen 'İl Risk Azaltma Planı İl Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda, doğal afetlere karşı hazırlıklı olma, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi. Vali Aygöl, afetlere karşı en iyi savunmanın iyi bir plan olduğunu belirterek, muhtemel afet senaryolarına karşı alınacak önlemlerin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Toplantıda ayrıca, afet anında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlenerek, müdahale süreçlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde olması için gerekli planlamalar ve uygulamalar konuşuldu.

10.06.2024 10:40
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, afet riskini en aza indirmek adına savunma planlarını açıkladı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, 'İl Risk Azaltma Planı İl Afet Müdahale Planı Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, doğal afetlere karşı hazırlıklı olma, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi. Bilecik'in risk profili gözden geçirilerek, mevcut risklerin azaltılması ve muhtemel afet senaryolarına karşı alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Aygöl, "Afetlere karşı en iyi savunma iyi bir plandır. Muhtemel bir doğal afetle karşı karşıya kalmamız an meselesi. Doğanın tepkisiyle ne zaman karşılaşacağımızı bilemeyiz ancak kendimizi savunmayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz" dedi.

Afet anında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlenerek, müdahale süreçlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde olması için gerekli planlamalar ve uygulamalar konuşuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, afet riskini en aza indirmek adına savunma planlarını açıkladı - Son Dakika

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