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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ayhan Öztürk'ün cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ayhan Öztürk'ün cenaze törenine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, vatani görevini yerine getirirken vefat eden Ayhan Öztürk'ün babası Satılmış Öztürk'ün cenaze törenine katıldı. Ayhan Öztürk, Şırnak'ta Jandarma Komando olarak görev yaparken hayatını kaybetmişti. Cenaze namazı sonrası merhumun cansız bedeni Orta Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Törene Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve merhumun yakınları da katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ayhan Öztürk\'ün cenaze törenine katıldı
09.01.2024 - 11:37,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, vatani görevini yerine getirirken vefat eden Ayhan Öztürk'ün babası Satılmış Öztürk'ün cenaze törenine katıldı.

Asker Ayhan Öztürk, Şırnak'ta Jandarma Komando olarak görev yaptığı esnada 26 Ekim 1996 yılında hayatını kaybetmişti. Ayhan Öztürk'ün babası Satılmış Öztürk hayatını kaybederken, cenazesine Bilecik Valisi Şefik Aygöl'de katıldı. Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası merhumun cansız bedeni Orta Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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