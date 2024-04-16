Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancılara güzel haber - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancılara güzel haber

Bilecik Valisi Şefik Aygöl\'den karavancılara güzel haber

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bulunan karavancılar ile bir araya gelen Vali Aygöl, akşam çayında hem güzel haberi duyurdu hem de sohbet etti. Vali Aygöl, Gölpark'ta bölgenin en güzel karavan alanlarından birini oluşturduklarını ve yakında halkla buluşturacaklarını belirtti.

16.04.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancıları sevindiren haber geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bulunan karavancılar ile sık sık bir araya gelerek çeşitli etkinliklere imza atan Vali Aygöl, bu sefer de akşam çayına misafir olarak hem güzel haberi duyurdu hem de uzun uzun sohbet etti. Ortamı ve orada bulunan herkesin samimiyetini sevdiğini belirten Vali Aygöl, "Bu akşam karavancıların ateşte pişen sıcak çaylarına ortak olduk. Çok lezzetli çok daha güzel oldu. Gölpark'ta bölgenin en güzel karavan alanlarından birini oluşturuyoruz. Çok yakında halkımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Şefik Aygöl, Pelitözü, Bilecik, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancılara güzel haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:02:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den karavancılara güzel haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement