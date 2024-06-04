Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitim-Öğretim Adına Yürütülen Hedefler Toplantısı'nda kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitim-Öğretim Adına Yürütülen Hedefler Toplantısı'nda kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda Bilecik'te eğitim-öğretim adına yürütülen hedefler ve çalışmalar konuşuldu. Vali Aygöl, yaz tatili içerisinde eğitim tesislerinde yapılacak onarımların tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. BİL-EN Programı da ele alınan toplantıda Vali Aygöl, projenin başarılarını ve eğitimdeki niteliği vurguladı.

04.06.2024 11:20
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitim-Öğretim Adına Yürütülen Hedefler Toplantısı'nda kentteki eğitim çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'ndan vali yardımcıları ve kentteki yöneticiler katıldı. Toplantıda Bilecik'te eğitim-öğretim adına yürütülen hedefler, çalışmalar konuşuldu. Vali Aygöl, eğitim tesislerinde yapılacak küçük ve büyük onarımların yaz tatili içerisinde yapılarak yeni eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

BİL-EN Programının ele alındığı toplantıda başarıları ve eğitimdeki niteliği vurgulayan Vali Aygöl, "BİL-EN Projemizin meyvelerini almaya başladık. Bunun sonuçlarını Bilecik'imize kazandırılan başarılarda görüyoruz. Bursluluk sınavında 6 başarılı öğrencimiz ile çok güzel meyvesini almış bulunmaktayız. Bir eğitimde vizyon olmazsa, nitelik olmazsa çocuklar verim alamazsa orası eğitim kurumu olmaktan çıkar. Bizler bunu en güzel, en verimli şekilde sağlamaya çalışıyoruz. BİL-EN Projemiz ile daha nice öğrencilere ve başarılara koşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitim-Öğretim Adına Yürütülen Hedefler Toplantısı'nda kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eğitim-Öğretim Adına Yürütülen Hedefler Toplantısı'nda kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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