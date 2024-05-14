Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklere katıldı. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerin topluma katılımını teşvik etmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli oyunlar düzenlendi. Vali Aygöl'ün de katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar ödüllerini Vali Aygöl'ün elinden aldı.

14.05.2024 11:37
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklere katıldı. Vali Aygül'ün katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin topluma katılımını teşvik etmek ve onların yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendi. Dört farklı parkurda gerçekleştirilen etkinlikte; çuval yarışı, basket atışı, floor körling ve koordinasyon parkuru gibi çeşitli oyunlar yer aldı. Etkinliğe toplamda 33 engelli birey katıldı. Katılımcılar bu etkinliklerde gösterdikleri performanslarla hem kendi yeteneklerini sergileme hem de diğer katılımcılarla etkileşimde bulunma fırsatı yakaladılar.

Vali Şefik Aygöl'ün de katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar ödüllerini Vali Aygöl'ün elinden aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika

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