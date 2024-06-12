Bilecik Valisi Şefik Aygöl, GölparkFest için tarihleri açıkladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni bir nefes katacak 'GölparkFest' için tarihleri açıkladı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda yeni gündem olan 'GölparkFest' ele alınarak gerekli hazırlıkların başlanması için talimat verildi.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Vali Aygöl, 'GölparkFest' için yaptığı açıklamada, "Bilecik'te cazibe merkezi haline getirmek istediğimiz Gölpark'ta sonunda bir festival düzenlemeye koyulduk. 1-7 Temmuz tarihlerini belirlemiş bulunmaktayız. Birbirinden farkşı yüzlerce etkinlik vatandaşla buluşacak. Spor aktiviteleri, el sanatları sergileri ve çocuklar için özel etkinlikler yer alacak. Tüm Bilecikliler ve çevre illerden katılacak misafirler, Pelitözü Gölpark'ın eşsiz doğal güzellikleri ile unutulmaz bir festival deneyimi yaşayacak. Bilecik halkımız başta olmak üzere tüm misafirlerimizi bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK