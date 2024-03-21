Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Ayşenur'un isteğini kırmayıp sürpriz yaptı.
Bilecik Bala Hatun Anaokulu'nda eğitim gören minik Ayşenur video çekerek Vali Şefik Aygöl'ü okuluna davet etti. Bu istek üzerine Vali Aygöl, minik Ayşenur'u kırmadı ve Bala Hatun Anaokulu'na giderek çocuklara sürpriz yaptı. Ayşenur ise Vali Aygöl'ü görünce çok mutlu olduğunu ve isteğini kırmayarak geldiği için teşekkür etti. Ardından Vali Aygöl, Ayşenur'un doğum günü olduğunu öğrenerek bir pasta sürprizinde bulundu. Minik öğrenciler pasta üfleyerek Ayşenur'un yeni yaşını kutladı. Vali Aygöl, böylesine bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek çocuklarla çocuk olmak gerektiğini belirtti. - BİLECİK
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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