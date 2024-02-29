Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Örenköy halkına cami inşaatı müjdesi verdi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Örenköy halkına müjdeli haberi verdi.

Vali Şefik Aygöl Bilecik merkeze bağlı Örenköy'de halk ile bir araya geldi. Vali Aygöl'ü köy halkının çalışkan kadınları karşıladı. Ardından tüm halk ile bir araya gelen Vali Aygöl, herkesin taleplerine kulak verdi. Örenköy halkına cami inşaatının bitirilmesi ile ilgili olarak gerekli nakdi destek sağlama müjdesini veren Vali Aygöl, herkesi sevindirdi.

Vali Aygöl, "Örenköy halkımızın sohbetleri de gönülleri kadar güzel. Kendilerine müjdeli haberimizi de ulaştırdık. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Her zaman köy halkımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK